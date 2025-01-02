بينهم 3 أطفال.. 7 شهداء و15 مصابا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين بخان يونس

وكالات

استشهد فجر اليوم الخميس 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، بينما أصيب 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بـ "المنطقة الإنسانية" غربي مدينة خان يونس.

وبحسب مصادر محلية، فإن النيران اشتعلت عقب قصف مخيم للنازحين في محيط مخيم حي السلام غربي مدينة خان يونس، ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل الضحايا باتجاه مستشفى ناصر، وفقا لروسيا اليوم.

واستقبل سكان قطاع غزة العام الجديد، مع دخول الحرب يومها الـ 453، على وقع الهجمات الجوية والقصف المدفعي ونسف المربعات السكنية واستهداف مراكز الإيواء، وذلك تزامنا مع اجتياح مياه الأمطار آلاف الخيام التي تؤوي النازحين، مما زاد في معاناة العائلات.

وواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على المستشفيات في القطاع، واستهداف تجمعات النازحين، والتوغل العسكري في وسط وشمال القطاع.

ودعا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان مخيم البريج ومناطق جديدة شمال غزة إلى ضرورة إخلاء المنطقة بسبب هجوم إسرائيلي يستهدف الذين يطلقون الصواريخ نحو إسرائيل.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، "ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة إلى 45553 شهيدا و108379 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجزرتين أسفرتا عن 12 شهيدا و41 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".