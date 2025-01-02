10شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال على مواصي خان يونس

وكالات

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استشهد 5 فلسطينيين على الأقل، إثرغارة إسرائيلية استهدفت خيام نازحين في جنوب قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل عملياتها في قطاع غزة لتدمير حركة حماس بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 التي انطلقت من القطاع.

ووفقا للإحصائيات الفلسطينية، استشهد أكثر من 45 ألفا و500 شخص في غزة جراء القتال.

وفشلت حتى الآن الجهود المبذولة لتأمين هدنة وإطلاق سراح 100 أسير إسرائيلي لدى حماس مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.