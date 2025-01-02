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وفاة منفذ هجوم "الجبل الأسود" بعد محاولته الانتحار

02:15 ص الخميس 02 يناير 2025

هجوم إطلاق نار بالجبل الأسود

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وكالات

أعلن وزير الداخلية في مونتينيجرو "الجبل الأسود" دانيلو سارانوفيتش، أن مسلحا قتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم على بلدة صغيرة توفي متأثرا بجراحه في وقت متأخر الأربعاء بعد محاولته الانتحار.

وقال سارانوفيتش، إن الرجل الذي حددته الشرطة باسم ألكسندر مارتينوفيتش 45 عاما، حاول الانتحار بالقرب من منزله في بلدة سيتينيي وتوفي متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى، بحسب سكاي نيوز.

وكانت الشرطة ووسائل إعلام محلية قد قالت في وقت سابق، إن مارتينوفيتش قتل 10أشخاص، بينهم طفلان، في إطلاق نار وأصاب أربعة آخرين الأربعاء بمدينة سيتينيي في مونتينيجرو بعد مشاجرة في حانة.

ودفعت الشرطة بقوات خاصة للبحث عن مارتينوفيتش في سيتينيي، على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غرب العاصمة بودجوريتشا.

وذكر الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، أنه "مصدوم ومندهش" إزاء المأساة، مضيفا: "بدلا من فرحة العطلة، تملكنا الحزن بسبب فقدان الأرواح البريئة".

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