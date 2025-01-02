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استشهاد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيام نازحين جنوب قطاع غزة

02:03 ص الخميس 02 يناير 2025

غارة إسرائيلية

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وكالات

استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 5 فلسطينيين على الأقل، إثرغارة إسرائيلية استهدفت خيام نازحين في جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وتواصل إسرائيل عملياتها في قطاع غزة لتدمير حركة حماس بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 التي انطلقت من القطاع.

ووفقا للإحصائيات الفلسطينية، استشهد أكثر من 45 ألفا و500 شخص في غزة جراء القتال.

وفشلت حتى الآن الجهود المبذولة لتأمين هدنة وإطلاق سراح 100 أسير إسرائيلي لدى حماس مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

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