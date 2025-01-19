طيران"العال" الإسرائيلية تذيع خبر الإفراج عن الأسيرات في كل رحلاتها

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" أنه تم الإعلان عن إطلاق سراح الأسيرات الإسرائيليات الثلاث مساء الأحد، على متن جميع رحلاتها الجوية حول العالم.

وكشفت الشركة أن ممثل مركز التحكم في شركة العال قال "يسعدني أن أبلغكم أنه في هذه اللحظة بدأ إطلاق سراح رومي ودورون وإيميلي وعودتهن إلى إسرائيل".

وتابع "العال وكل الشعب الإسرائيلي ينتظرون عودة جميع إخواننا وأخواتنا".

وأظهرت لقطات فيديو من رحلات جوية مختلفة الركاب وهم يهتفون ويصفقون بحماس ردا على هذه الإعلانات.

وجاء إطلاق سراح الأسيرات الثلاث من بين 33 أسيرا في قطاع غزة سيتم تسليمهم في المرحلة الأولى للاتفاق الذي بدأ سريانه في الساعة 0915 بتوقيت جرينتش .

وتشمل هذه المرحلة أيضا الإفراج عن 1904سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.