تقارير: قوات الاحتلال تعتدي على عائلات أسرى فلسطينيين قبيل الإفراج عنهم

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليو الأحد، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل أسرى فلسطينيين في القدس الشرقية من المقرر الإفراج عنهم الليلة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي أودلا وبيت فوريك جنوب شرقي نابلس بالضفة الغربية، كما اعتدت على صحفيين وعائلة الأسير قاسم جعافرة في محيط منزله قبيل الإفراج عنه.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه فلسطينيين تجمهروا قبالة سجن عوفر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب في قرية عزون شرق قلقيلية.