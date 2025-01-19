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لوداعهن.. ماذا أهدت حماس أسيرات الاحتلال المُفرج عنهن؟ (فيديو)

11:00 م الأحد 19 يناير 2025

الأسيرات المفرج عنهن ضمن صفقة التبادل

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وكالات

أثارت هدايا تذكارية أهدتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الأسيرات الثلاث المفرج عنهن ضمن صفقة التبادل فضولًا وتساؤلات في إسرائيل.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلمت كل أسيرة من الثلاث المفرج عنهن ظرفًا يحتوي على خريطة لقطاع غزة، إلى جانب صور تم التقاطها لكل أسيرة منفردة خلال فترة الأسر وشهادة تقدير.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، بينهم عضو في حزب الليكود، أن إسرائيل لم تحقق هدفها الأساسي من الحرب في غزة، وهو القضاء على حركة حماس، رغم وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه.

وأشار المسؤولون إلى أن حماس تعرضت لخسائر كبيرة، حيث فقدت آلافًا من مقاتليها ومعظم قادتها، إلا أنها تمكنت من تجنيد عناصر جديدة لتعويض خسائرها.

وأوضحت الصحيفة أن الحركة تعرضت لضربات قوية لكنها لم تنكسر، مؤكدة أنها ذات جذور عميقة في غزة، وأن اتفاق وقف إطلاق النار قد يسهم في تعزيز مكانتها.


ورغم الحديث عن استبعاد حماس من أي حكومة محلية مستقبلية، يرى المسؤولون أنه لا يوجد تهديد حقيقي لمكانتها في القطاع.

حماس أسيرات الاحتلال صفقة غزة
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