سلطات الاحتلال تطلق سراح أول دفعة من المعتقلين الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

القدس - (د ب أ)

أفادت تقارير فلسطينية أنه تم الإفراج عن أول دفعة من الفلسطينيين من سجون إسرائيلية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المكتب الصحفي التابع للسلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عددا من المفرج عنهم من سجون إسرائيلية وصلوا برفقة عائلاتهم إلى مدينة القدس الشرقية،

ولم يرد في البداية أي تأكيد رسمي من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح حوالي 90 أسيرا، اليوم الأحد، بعد ساعات من إفراج حماس عن ثلاث إسرائيليات كن محتجزات كأسرى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، من المقرر يتم تبادل 33 أسيرا مقابل 1904 سجناء فلسطينيين.