عبد العاطي يلتقى مدير عام مشروعات الربط الكهربائي بشركة "يان دي نول" البلجيكية

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "ويم دهونت" مدير عام مشروعات الربط الكهربائي بشركة "يان دي نول" البلجيكية، فى مستهل زيارته لبروكسل، اليوم الأحد.

وأشاد عبد العاطى بالتعاون القائم مع الشركة البلجيكية التي ساهمت في أعمال عديدة في مصر ووقعت على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، ورحب باهتمام الشركة البلجيكية بالإسهام في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

وخلال اللقاء، أكد عبد العاطي على اهتمام مصر بشكل خاص بالتحول الأخضر، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في هذا المجال.

استعرض عبد العاطى الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر، واستعرض أبرز السياسات التي نفذتها الحكومة المصرية اتصالاً بخطة الإصلاح الاقتصادي والأهمية التي توليها لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بدعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتسوية أية معوقات قد تواجهها، معرباً عن التطلع لتعزيز استثمارات الشركة في مصر.