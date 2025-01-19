صور.. المشاهد الأولى للأسيرات المفرج عنهن ضمن صفقة التبادل

فيديو وصور| الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

بالصور: كيف استقبل غزّيون خبر اتفاق وقف إطلاق النار؟

وكالات

نشرت وسائل إعلام عبرية الصور الأولى للأسيرات المفرج عنهن، مع عائلاتهن، بعد إطلاق سراحهن من قبل كتائب القسام في غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن جيش الاحتلال تسلم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي في معسكر رعيم قرب غلاف غزة، حيث تم إخضاعهن لفحص طبي أولي قبل نقلهن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

كما أفادت المصادر بوصول وفد من الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لتسلم الأسرى الفلسطينيين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية الإفراج عن أربعة أسرى إسرائيليين جدد يوم السبت المقبل، ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

وكانت مقاطع فيديو قد وثّقت تجمع أهالي الأسرى الإسرائيليين لمتابعة عملية التسليم عبر شاشة قناة الجزيرة، رغم حظرها في إسرائيل، ما يعكس اهتمامًا كبيرًا بهذه التطورات.