بلدية رفح تعلن المدينة "منكوبة" وتدعو إلى تدخل دولي عاجل

وكالات

أعلن رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، الأحد، أن مدينة رفح "أصبحت مدينة منكوبة نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية".

وفي مؤتمر صحفي نظمته البلدية ولجنة الطوارئ عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي وبدء سريان وقف إطلاق النار، قال الصوفي، إن حجم الأضرار "الكارثية" يتجاوز إمكانات البلدية والمجتمع المحلي.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "دمر جزءاً كبيراً من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرق، إلى جانب تدمير آلاف المنازل والمرافق العامة".

وناشد الصوفي المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية بالتحرك الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الصحية للمنكوبين في قطاع غزة.