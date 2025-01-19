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السلطة الفلسطينية تقتحم منزل عائلة الأسيرة حنان معلواني

08:17 م الأحد 19 يناير 2025

السلطة الفلسطينية تقتحم منزل عائلة الأسيرة حنان مع

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وكالات
نقلت مصادر للجزيرة أن أجهزة السلطة الفلسطينية في نابلس اقتحمت منزل عائلة الأسيرة حنان معلواني، التي ستُحرر ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.
وأفادت المصادر بأن القوات الفلسطينية قامت بمصادرة رايات وأعلام كانت موجودة داخل المنزل.
وأفادت مصادر للجزيرة بوصول وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لتسلم الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي بعد إطلاق سراحهن من قبل كتائب القسام في غزة.
وأفادت وسائل الإعلام، أن نقطة الاستلام الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ستكون معسكر رعيم في غلاف غزة.
وأضافت أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

اقتحام منزل أسيرة السلطة الفلسطينية حنان معلواني
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