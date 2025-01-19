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حماس: بداية الصفقة تأخّرت بسبب تلاعب الاحتلال بقائمة الأسماء المتفق عليها

08:14 م الأحد 19 يناير 2025

طاهر النونو

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وكالات
قال مدير الإعلام في مكتب الأسرى بحركة حماس طاهر النونو، اليوم الأحد، إن ظروف الصفقة معقدة والاحتلال يراوغ من أجل تحقيق مكاسب معينة، مشيرا إلى أن تلاعب الاحتلال في قائمة الأسماء المتفق عليها هو سبب تأخير موعد بداية الصفقة.
وأكد النونو في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الاحتلال يقوم بتأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى لا يتم الاحتفاء بهم، موضحا أن رفض الاحتلال التهدئة المسبقة قبل تسليم قائمة الأسرى أدى إلى التأخير في التنفيذ.
وأشار النونو، إلى أنه كان من المفترض تسليم 4 أسيرات إسرائيليين مقابل 120 أسيرا وأسيرة فلسطينية وتم تقليص العدد لظروف الميدان، مؤكدا أن حال الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم يكشف حجم الإجرام الذي تم ارتكابه بحقهم.
وأوضح مدير الإعلام في مكتب الأسرى بحركة حماس، أن الاحتلال يقوم بتأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى لا يتم الاحتفاء بهم، لافتا إلى أن مظهر تسليم أسرى الاحتلال اليوم يكشف التفاف الفلسطينيين حول المقاومة.

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