إعلام عبري: الأسيرات الإسرائيليات الثلاث أوضاعهن الصحية جيدة

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، إن الفحوص الطبية الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث تؤكد أن أوضاعهن الصحية جيدة.

ورحّب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالأسيرات العائدات إلى الوطن، مؤكدا أن "هذا يوم كبير ومبارك".

وأشار نتنياهو، إلى أن حكومته ستواصل العمل حتى إعادة كل الأسرى وستحقق كل أهداف الحرب.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي بعد إطلاق سراحهن من قبل كتائب القسام في غزة.

كانت وسائل الإعلام، أفادت أن نقطة الاستلام الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ستكون معسكر رعيم في غلاف غزة.

وأضافت أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.