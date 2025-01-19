وزارة الداخلية بغزة: سنكثف جهودنا في الأيام المقبلة لاستعادة النظام

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن تكثيف جهود أجهزتها الأمنية خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات لاستعادة النظام وتفعيل خدمات المواطنين، وذلك في إطار متابعة تداعيات العدوان الأخير.

ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من التكاتف والتعاضد للتغلب على آثار العدوان الهمجي، مؤكدة أن أجهزتها الأمنية انتشرت في الشوارع الرئيسية لتأمين الممتلكات والمساعدة في التعامل مع مخلفات الاحتلال.

وذكرت الوزارة أنها بدأت بالفعل الانتشار صباح اليوم مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار وضمان الأمن في القطاع.