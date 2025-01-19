فيديو وصور| انتشار حماس بشوارع غزة.. مشاهد تحمل دلالات فشل إسرائيلي

كتب- محمود الطوخي

أثارت مشاهد انتشار عناصر المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس"، في شوارع غزة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ردود فعل متباينة في الداخل الإسرائيلي.

واعتبر محللون إسرائيليون، أن تلك الصور والمشاهد التي تؤكد احتواء الفلسطينيين لعناصر المقاومة في زيّهم العسكري، تظهر تحولا في الأوضاع الميدانية.

بعد كل هذه الشهور من القصف والقتل والإبادة

في أول مشهد يراه العالم من غزة

قوات أمنية شرطية وأفراد من حماس ينزلون للشوارع في وسط احتفال شعبي pic.twitter.com/MMLtgVwhMN — مصطفى عاشور Mostafa Ashoor (@moashoor) January 19, 2025

وعدّ المحلل العسكري الإسرائيلي، نوعيم أمير، ظهور مركبات عسكرية تابعة لحركة حماس بعد نحو 15 شهرا من الحرب يشير إلى فشل عسكري إسرائيلي.

بدوره، أكد المراسل العسكري لموقع "آي 24" العبري عميحاي ستاين، أن مظاهر احتواء الفلسطينيين لعناصر حماس في غزة، تُبيّن فشل إسرائيل في "خلق" بديل حكومي للحركة في القطاع.



وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عناصر الشرطة التابعة لحماس، ينتشرون في كافة أنحاء غزة، مؤكدة أن الحركة لم تفقد السيطرة على أي جزء من القطاع في أي لحظة من الحرب، كما تعمل في هذه الساعات على إحكام سيطرتها على القطاع بأكمله.

وفي إطار ذلك، تشدد تقارير إعلامية عبرية، على أن الانتشار الأمني لحركة حماس في غزة بعد وقف إطلاق النار، يشكل نقطة فارقة خصوصا على ضوء الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع والتي أسفرت عن استشهاد 723 فردا أمنيا.

كذلك، أوضحت التقارير العبرية، أن الظهور العلني لعناصر الشرطة التابعة لحماس في غزة، يؤكد فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقويض قدرات الحركة أو القضاء عليها كما نصت أهداف الحرب، إلى جانب عودة العمل الحكومي داخل القطاع تدريجيا.

#فيديو| فرحة عارمة لأهالي مخيم #النصيرات ببدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع #غزة، مع ظهور عناصر لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة #حماس، في شوارع المخيم pic.twitter.com/uPwaG7O6eC — 24.ae (@20fourMedia) January 19, 2025

ويشكل هذا الظهور العلني لعناصر حماس بين المدنيين في غزة، إحباطا لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي سعت إلى إضعاف الحركة، ما أثار تساؤلات كبيرة في الداخل الإسرائيلي حول الأمر.

عناصر كتائب القسام 💚✌🏻 ينتشرون في شوارع قطاع غزة بلباسهم العسكري. pic.twitter.com/1KDuWHOJUe — أم أحـ𓂆ـمد ياســــ𓂆ـــــين 🇵🇸 غَـ𓂆ـزَة ‎✌🏻🔻 (@Gaza_1186) January 19, 2025





وقد تساءل بعض الإسرائيليين، عن ما إذا كان جيش الاحتلال تمكن من إخضاع حركة المقاومة الفلسطينية، فيما عبّر آخرون عن تخوّفهم من عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة، معتبرين أن ذلك يعني إقرارا إسرائيليا بعدم العودة إلى القتال مجددا.



وخلال عدوانه على القطاع، عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف عناصر الشرطة في غزة، بهدف إثارة الفوضى بين المدنيين.

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح 95 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.