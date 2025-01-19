هيئة البث: سيتم الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين السبت المقبل

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه من المفترض الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين جدد السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

ووثّقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات تجمع أهالي الأسرى الإسرائيليين لمتابعة عملية التسليم عبر شاشة قناة الجزيرة، رغم حظرها داخل إسرائيل.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي بعد إطلاق سراحهن من قبل كتائب القسام في غزة.

وأفادت وسائل الإعلام، أن نقطة الاستلام الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ستكون معسكر رعيم في غلاف غزة.

وأضافت أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

وأفادت مصادر للجزيرة بوصول وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لتسلم الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.