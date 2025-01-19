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أبو عبيدة: كل محاولات دمج هذا الكيان في المنطقة ستُواجه بطوفان الوعي

06:46 م الأحد 19 يناير 2025

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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وكالات

أكد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، اليوم الأحد، أن هذا "العدو المجرم" هو أُس البلاء في هذه المنطقة وكل الجهود والخطط يجب أن تنصب على كيفية تحجيمه.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن كل محاولات دمج هذا الكيان في المنطقة ستواجه بطوفان الوعي ومقاومة الشعوب الحرة، مشددا على أن الاحتلال هو أكبر خطيئة في هذا الزمان واستمراره سيؤثر على كل المنطقة.

وأوضح أبو عبيدة، أن كتائب القسام قاتلت مع كافة فصائل المقاومة صفا واحدا في كل مكان من قطاع غزة ووجّهت ضربات قاتلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو عبيدة: "بينما نوجه ضرباتنا إلى قوات العدو إلا أنه ارتكب بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد شعبنا"، مؤكدا أن مظاهر عظمة هذه المعركة تتجلى في تقدم قادتها لقوافل الشهداء وعلى رأسهم الشهداء الراحلين إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار.

أبو عبيدة كتائب القسام طوفان الوعي صفقة غزة قطاع غزة
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