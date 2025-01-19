أبو عبيدة: التزامنا بوقف إطلاق النار مرهون بالتزام الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة، اليوم الأحد، إن التوصل لاتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كان هدفا للمقاومة منذ شهور طويلة بل ومنذ بدء العدوان.

وأضاف أبوعبيدة: "نعلن وفصائل المقاومة التزامنا التام باتفاق وقف إطلاق النار مع تأكيدنا أن كل ذلك مرهون بالتزام العدو".

ووجّه أبو عبيدة، الشكر لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن ورفقاء السلاح في حزب الله الذين قدموا أثمانا باهظة في المعركة، كما نقدم كل التحية إلى المقاومة الإسلامية في العراق و"إخواننا في الأردن الذين اخترقوا الحدود مع المحتل".

عــاجــل | كلمة تاريخيّة للناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" بعد 471 يوماً من معركة #طوفان_الأقصى ودخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. pic.twitter.com/aMACEWWyPq — رضوان الأخرس (@rdooan) January 19, 2025





وأشار أبو عبيدة، إلى أن المقاومة الفلسطينية تتلقى الملايين من رسائل الدعم من كل أنحاء الأمة العربية والإسلامية و"نعلم أننا منكم وأنتم منا".

وأكد أبو عبيدة، أن المقاومة تشعر بالآلام الكبيرة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني وهي ثمن لتحرير الأرض والإنسان والمقدسات.