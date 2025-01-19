إعلان

أبو عبيدة: التزامنا بوقف إطلاق النار مرهون بالتزام الاحتلال الإسرائيلي

06:35 م الأحد 19 يناير 2025

أبو عبيدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة، اليوم الأحد، إن التوصل لاتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كان هدفا للمقاومة منذ شهور طويلة بل ومنذ بدء العدوان.
وأضاف أبوعبيدة: "نعلن وفصائل المقاومة التزامنا التام باتفاق وقف إطلاق النار مع تأكيدنا أن كل ذلك مرهون بالتزام العدو".
ووجّه أبو عبيدة، الشكر لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن ورفقاء السلاح في حزب الله الذين قدموا أثمانا باهظة في المعركة، كما نقدم كل التحية إلى المقاومة الإسلامية في العراق و"إخواننا في الأردن الذين اخترقوا الحدود مع المحتل".



وأشار أبو عبيدة، إلى أن المقاومة الفلسطينية تتلقى الملايين من رسائل الدعم من كل أنحاء الأمة العربية والإسلامية و"نعلم أننا منكم وأنتم منا".
وأكد أبو عبيدة، أن المقاومة تشعر بالآلام الكبيرة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني وهي ثمن لتحرير الأرض والإنسان والمقدسات.

أبو عبيدة صفقة غزة كتائب القسام حماس غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أبو عبيدة: كل محاولات دمج هذا الكيان في المنطقة ستُواجه بطوفان الوعي

إعلان

إعلان

الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل
صور.. انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع
بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري
صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة