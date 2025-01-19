إعلان

أبو عبيدة: مظاهر عظمة هذه المعركة تتجلى في تقدم قادتها لقوافل الشهداء

06:33 م الأحد 19 يناير 2025

أبو عبيدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن الاحتلال هو أكبر خطيئة في هذا الزمان واستمراره سيؤثر على كل المنطقة.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن كتائب القسام قاتلت مع كافة فصائل المقاومة صفا واحدا في كل مكان من قطاع غزة ووجّهت ضربات قاتلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو عبيدة: "بينما نوجه ضرباتنا إلى قوات العدو إلا أنه ارتكب بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد شعبنا"، مؤكدا أن مظاهر عظمة هذه المعركة تتجلى في تقدم قادتها لقوافل الشهداء وعلى رأسهم الشهداء الراحلين إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار.

وشدد أبو عبيدة، على أن هذا "العدو المجرم" هو أُس البلاء في هذه المنطقة وكل الجهود والخطط يجب أن تنصب على كيفية تحجيمه، مشيرا إلى أن كل محاولات دمج هذا الكيان في المنطقة ستواجه بطوفان الوعي ومقاومة الشعوب الحرة.

وأوضح أبو عبيدة، أن المسؤولية تتعاظم اليوم على الفلسطينيين في الضفة و"تحية خاصة لجنين شقيقة الروح لغزة في البطولة والصمود".

ولفت أبو عبيدة، إلى أن التوصل لاتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كان هدفا للمقاومة منذ شهور طويلة بل ومنذ بدء العدوان، مضيفا "نعلن وفصائل المقاومة التزامنا التام باتفاق وقف إطلاق النار مع تأكيدنا أن كل ذلك مرهون بالتزام العدو".

ودعا أبو عبيدة، كافة الوسطاء إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

أبو عبيدة كتائب القسام جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أبو عبيدة: التزامنا بوقف إطلاق النار مرهون بالتزام الاحتلال الإسرائيلي

إعلان

إعلان

الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل
صور.. انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع
بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري
صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة