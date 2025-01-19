أبو عبيدة: مظاهر عظمة هذه المعركة تتجلى في تقدم قادتها لقوافل الشهداء

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن الاحتلال هو أكبر خطيئة في هذا الزمان واستمراره سيؤثر على كل المنطقة.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن كتائب القسام قاتلت مع كافة فصائل المقاومة صفا واحدا في كل مكان من قطاع غزة ووجّهت ضربات قاتلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو عبيدة: "بينما نوجه ضرباتنا إلى قوات العدو إلا أنه ارتكب بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد شعبنا"، مؤكدا أن مظاهر عظمة هذه المعركة تتجلى في تقدم قادتها لقوافل الشهداء وعلى رأسهم الشهداء الراحلين إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار.

عــاجــل | كلمة تاريخيّة للناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" بعد 471 يوماً من معركة #طوفان_الأقصى ودخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. pic.twitter.com/aMACEWWyPq — رضوان الأخرس (@rdooan) January 19, 2025

وشدد أبو عبيدة، على أن هذا "العدو المجرم" هو أُس البلاء في هذه المنطقة وكل الجهود والخطط يجب أن تنصب على كيفية تحجيمه، مشيرا إلى أن كل محاولات دمج هذا الكيان في المنطقة ستواجه بطوفان الوعي ومقاومة الشعوب الحرة.

وأوضح أبو عبيدة، أن المسؤولية تتعاظم اليوم على الفلسطينيين في الضفة و"تحية خاصة لجنين شقيقة الروح لغزة في البطولة والصمود".

ولفت أبو عبيدة، إلى أن التوصل لاتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كان هدفا للمقاومة منذ شهور طويلة بل ومنذ بدء العدوان، مضيفا "نعلن وفصائل المقاومة التزامنا التام باتفاق وقف إطلاق النار مع تأكيدنا أن كل ذلك مرهون بالتزام العدو".

ودعا أبو عبيدة، كافة الوسطاء إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.