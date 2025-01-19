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أبو عبيدة في كلمة مصورة: تضحيات ودماء شعبنا لن تذهب سدى

06:20 م الأحد 19 يناير 2025

أبو عبيدة

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وكالات
قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة، اليوم الأحد، إن 471 يوما على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي دقت المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل دون شك، مؤكدا أنها قدمت نموذجا فريدا للصمود وصناعة التاريخ.
وأشار أبو عبيدة إلى أن الشعب الفلسطيني قدم من أجل حريته ومقدساته وأرضه قافلة عظيمة من الشهداء على مدار أكثر من 15 شهرا، مؤكدا أن التضحيات ودماء الفلسطينيين لن تذهب سدى ولها ما بعدها.
وأوضح أبوعبيدة، أن المقاومة الفلسطينية صنعت ملحمة تاريخية ليس لها مثيل في العالم، مشيرا إلى أن معركة طوفان الأقصى بدأت من تخوم غزة لكنها غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال.

ولفت أبو عبيدة إلى أن معركة طوفان الأقصى أدت إلى فتح جبهات قتال جديدة وأجبرت الكيان على اللجوء إلى قوى دولية لمساندته، كما أوصلت رسالة للعالم أن هذا الاحتلال كذبة كبيرة وستكون له آثار كبيرة على المنطقة.
وأكد أبوعبيدة، أن معركة طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر 2023، وجهت ضربة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي وكبدته خسائر فادحة.
ونوّه أبو عبيدة إلى أن مجاهدي القسام قاتلوا ببسالة شديدة وشجاعة كبيرة حتى آخر ساعات المعركة و"نحن نقاتل في ظروف تبدو مستحيلة"، مضيفا "كنا أمام مواجهة غير متكافئة لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال".

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