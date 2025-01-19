بايدن: ستدخل 700 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه اليوم في غزة هو نفس المقترح الذي قدمته إدارته في مايو الماضي، واصفًا إياه بأنه نتاج لسياسة مثمرة وفعالة عملت عليها الإدارة خلال الشهور الماضية.

وأشار بايدن إلى أن الاتفاق يشمل الإفراج عن عدد من الأسرى، من بينهم مواطنون أميريكيون، فيما ستدخل نحو 700 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم، لتقديم الإغاثة للمدنيين المتضررين.

وفي سياق حديثه عن التطورات الإقليمية، صرح بايدن أن لبنان بات بدون قيادة حزب الله، بينما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود، وسوريا أصبحت بدون الأسد، مما يعكس تغييرات كبيرة في ميزان القوى بالمنطقة.