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وفد الصليب الأحمر يدخل سجن عوفر لتسلم الأسرى الفلسطينيين

05:52 م الأحد 19 يناير 2025

نقل الاسرى من سجن عوفر

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وكالات
أفادت مصادر للجزيرة بوصول وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لتسلم الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي بعد إطلاق سراحهن من قبل كتائب القسام في غزة.
وأفادت وسائل الإعلام، أن نقطة الاستلام الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ستكون معسكر رعيم في غلاف غزة.
وأضافت أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

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