جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسلم المحتجزات الثلاث المفرج عنهن

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي بعد إطلاق سراحهن من قبل كتائب القسام في غزة.

كانت وسائل الإعلام، أفادت أن نقطة الاستلام الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ستكون معسكر رعيم في غلاف غزة.

وأضافت أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة