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صور وفيديو.. حماس توثّق عملية تسليم أسيرات المرحلة الأولى

05:27 م الأحد 19 يناير 2025
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    تسليم أسيرات المرحلة الأولى
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    تسليم أسيرات المرحلة الأولى
  • عرض 4 صورة
    تسليم أسيرات المرحلة الأولى
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وكالات
نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو تُظهر تسليم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ثلاث أسيرات إسرائيليات، في إطار تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.
وأظهرت الفيديوهات انتشاراً كثيفاً لعناصر كتائب القسام، الذراع العسكري لحماس، وسط حضور جماهيري كبير وهتافات النصر خلال عملية التسليم.


كانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت أن أمهات الأسيرات الثلاث تم استدعاؤهن إلى قاعدة "راعيم" تمهيداً لاستقبال بناتهن.
وشهد قطاع غزة، تحديداً في ساحة السرايا بمدينة غزة، استعدادات كبيرة من كتائب القسام لتأمين عملية التسليم، التي تمثل خطوة أولى ضمن الصفقة.

وفيما سبق قال مراسل قناة الجزيرة الإخبارية، إن عملية تسليم الأسيرات الثلاث وشيكة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الصليب الأحمر.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بدء تسليم الأسيرات الثلاث التي أعلنت حركة حماس أنها ستفرج عنهن اليوم.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، نشرت القناة 12 العبرية، مقاطع فيديو تقول إنها لسيارات الصليب الأحمر الدولي، أثناء توجهه إلى قطاع غزة لتسلم الأسيرات الإسرائيليات لدى حماس.


وسلمت حركة حماس، اليوم الأحد، للوسطاء قائمة بأسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وهن رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا) ودورون شتاينبريشر (31 عامًا).
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.

صفقة غزة تسليم الأسيرات الاحتلال الإسرائيلي المقاومة حماس
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