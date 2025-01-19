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فيديو| استعدادًا لتسليم الأسيرات.. انتشار عناصر كتائب القسام في ساحة السرايا بمدينة غزة

05:00 م الأحد 19 يناير 2025

الصليب الأحمر في غزة أرشيفية

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وكالات

شهد قطاع غزة انتشار لعناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في ساحة السرايا بمدينة غزة استعدادا لتسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث.

وفيما سبق قال مراسل قناة الجزيرة الإخبارية، إن عملية تسليم الأسيرات الثلاث وشيكة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الصليب الأحمر.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بدء تسليم الأسيرات الثلاث التي أعلنت حركة حماس أنها ستفرج عنهن اليوم.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، نشرت القناة 12 العبرية، مقاطع فيديو تقول إنها لسيارات الصليب الأحمر الدولي، أثناء توجهه إلى قطاع غزة لتسلم الأسيرات الإسرائيليات لدى حماس.

وسلمت حركة حماس، اليوم الأحد، للوسطاء قائمة بأسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وهن رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا) ودورون شتاينبريشر (31 عامًا).

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.

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