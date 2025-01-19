مستشار ترامب للأمن القومي: حماس لن تحكم غزة أبدًا

وكالات

قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه "إذا تراجعت حركة حماس عن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة؛ فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في عمل ما يتعين عليها القيام به".

وأضاف والتز في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي بي إس) "حماس لن تحكم غزة أبدًا. هذا غير مقبول تمامًا".

وبعد استمرار حرب غزة لـ15 شهرًا، تمكنت إسرائيل وحركة حماس، الأربعاء الماضي، من التوصل لاتفاق انهاء الحرب وتبادل الأسرى بينهما، والذي يتكون من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى لـ42 يومًا.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، اليوم الأحد، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء سريان الاتفاق في الساعة 11:15، إلا أنه كان من المقرر بدء سريانه في الساعة الثامنة والنصف صباحًا.