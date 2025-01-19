مقتل وإصابة 174 شخصًا إثر انفجار صهريج وقود بالنيجر

(وكالات)

شهدت ولاية النيجر النيجيرية، غرب البلاد، اليوم الأحد، حادث انفجار صهريج وقود، أسفر عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 86 شخصًا، وفق ما نقلته بوابة "ذيس داي لايف".

وأفاد الحاج عبد الله بابا آره، المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ في الولاية، بأن الحادث أدى أيضًا إلى إصابة 55 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأُعلن عن دفن 80 جثة في مقبرة جماعية، بينما يخضع المصابون للعلاج في المستشفيات المحلية.

وانقلب الصهريج عند تقاطع طرق بعد فقدان السائق السيطرة على المركبة، بينما حضر صهريج آخر لنقل الوقود من المركبة المنكوبة، لكن أثناء نقل الوقود، تدفق السكان المحليون لجمع الوقود المتسرب، مما تسبب في الانفجار المفاجئ.

واندلعت النيران في السيارات القريبة والدراجات النارية، والمحلات التجارية، مما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة.

وأعرب حاكم ولاية النيجر، محمد عمرو باجو، عن صدمته إزاء الحادث المأساوي، مقدّمًا تعازيه لعائلات الضحايا، ومؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.