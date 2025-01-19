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لائحة أسماء الـ90 أسيرًا فلسطينيا الذين ستفرج إسرائيل عنهم اليوم (صور)

04:48 م الأحد 19 يناير 2025

احتفالات سكان غزة

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وكالات

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، لائحة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الـ90 الذين سيفرج عنهم اليوم ضمن الدفعة الأولى.

وتظهر اللائحة أن جميع الأسيرات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتتضمن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت إنها تنتظر أن تتسلم من إسرائيل قائمة تتضمن 90 اسمًا لأسرى من النساء والأطفال من المتوقع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وبحسب خطة وقف إطلاق النار، ستستعيد إسرائيل 33 محتجزا لدى حماس في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 خلال هدنة أولية مدتها 42 يوما.

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أسماء الأسرى الفلسطينيين صفقة غزة قناة القاهرة الإخبارية حركة حماس
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