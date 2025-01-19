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البث العبرية: بدء تسليم الأسيرات الثلاث

04:46 م الأحد 19 يناير 2025

مشاهد لسيارات الصليب الأحمر خلال توجهها لاستلام ال

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وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بدء تسليم الأسيرات الثلاث التي أعلنت حركة حماس أنها ستفرج عنهن اليوم.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، نشرت القناة 12 العبرية، مقاطع فيديو تقول إنها لسيارات الصليب الأحمر الدولي، أثناء توجهه إلى قطاع غزة لتسلم الأسيرات الإسرائيليات لدى حماس.

وسلمت حركة حماس، اليوم الأحد، للوسطاء قائمة بأسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وهن رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا) ودورون شتاينبريشر (31 عامًا).

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.

حركة حماس وقف اطلاق النار في غزة صفقة غزة قطاع غزة
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