مشاهد لاحتفال الدفاع المدني في غزة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ (فيديو)

وكالات

انتشرت الاحتفالات في جميع أنحاء قطاع غزة، اليوم الأحد، بعد الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ في الساعة 11:15، لينهي حربًا استمرت لـ15 شهرًا راح ضحيتها أكثر من 50 ألف شهيدًا فلسطينيًا.

واحتفلت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، بدخول الاتفاق حيز التنفيذ، إذ أظهر مقطع فيديو تجول سيارات الدفاع المدني في شوارع غزة، رافعين شارة النصر والعلم الفلسطيني.

لم تنطلق تلك الصافرات هذه المرة لإنقاذ المصابين وانتشال الشهداء.



بل عبّر أبطال الدفاع المدني والإسعاف من خلالها عن فرحتهم بوقف إطلاق النار ودخولهم فترة استراحة بعد 470 يوماً من العمل التطوعي pic.twitter.com/H2D7oKrCob — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 19, 2025

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أقامت قوات الدفاع المدني، التي تعمل تحت إشراف الحكومة التي تديرها حركة حماس، عرضًا في مدينة غزة، حيث لوح رجال الإنقاذ بالعلم الفلسطيني إلى جانب المحتفلين الآخرين.

كما انتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، في شوارع قطاع غزة بلباسها العسكري بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .