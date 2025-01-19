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الرئيس الفلسطيني يتسلم من رئيس الوزراء خطة الإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة

04:19 م الأحد 19 يناير 2025

الرئيس الفلسطيني يتسلم من رئيس الوزراء خطة اغاثة غ

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القاهرة- مصراوي:

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خطة الإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الوضع الطارئ في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني، رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال مصطفى، إن الخطة التي سلمت للرئيس، تمثل المرحلة الأولى من خطة الحكومة، التي تركز على الاستجابة الطارئة في قطاع غزة خلال الستة أشهر الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا.

وأضاف أن خطة الحكومة تمت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات العلاقة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذ هذه الخطة، في ظل الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، والتدمير الممنهج الذي انتهجته قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم التركيز على رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية، ووصولها بالشكل الكافي لأبناء شعبنا، وإزالة الركام عن الطرق الرئيسية، والمؤسسات الرئيسية كالمستشفيات وغيرها، وتقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات، وصرف صحي للتجمعات السكانية، والإيواء المؤقت للمواطنين الذي دمرت منازلهم، وتمكين الأطفال من إكمال تعليمهم.

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