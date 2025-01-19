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الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب جزئيًا من غزة

04:18 م الأحد 19 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة "سي إن إن"، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من عدة مواقع في جنوب وشمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "سي إن إن" من خارج مدينة رفح في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الإسرائيلية بدأت الانسحاب من أجزاء من المدينة.

وبموجب شروط وقف إطلاق النار، فإنه خلال المرحلة الأولى التي تستمر 42 يومًا، من المقرر أن تنسحب إسرائيل من المراكز السكانية، ولكنها ستحتفظ بوجودها على طول حدود غزة وعلى الطريق الذي يقسم المنطقة.

الجيش الإسرائيلي غزة إسرائيل
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