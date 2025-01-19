"ليست مزدوجة الجنسية".. من هي دورون شتاينبريشر الأسيرة المفرج عنها اليوم من حماس؟

وكالات

سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، للوسطاء قائمة بأسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وهن رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا) ودورون شتاينبريشر (31 عامًا).

وكشفت ياميت أشكنازي تفاصيل لحظة أسر عناصر المقاومة الفلسطينية (حماس) في الـ7 من أكتوبر 2023 لشقيقتها الأسيرة الإسرائيلية في غزة والتي ستفرج عنها الحركة اليوم، دورون شتاينبريشر.

وقالت، كانت دورون، الممرضة البيطرية، في شقتها في سكن الكيبوتس المخصص للمقيمين الأصغر سنًا غير المتزوجين، لكنها كانت على اتصال بها ووالديهما، وجميعهم كانوا يعيشون أيضًا في الكيبوتس (المستوطنات الإسرائيلية).

وأضافت أشكنازي أنه في الساعة 6:30 صباحًا، أفاد الجميع في الكيبوتس أنهم كانوا في غرفهم الآمنة، إلا أنه بعد أسبوع، تلقت الأسرة رسالة رسمية مفادها أن دورون مفقودة.

وفي الساعة 10:30 صباحًا، أخبرت دورون والديها أنها خائفة وأن عناصر المقاومة وصلوا إلى المبنى. ثم أرسلت رسالة صوتية إلى أصدقائها قالت فيها: "لقد وصلوا، لديهم أنا".

وأشارت أشكنازي إلى أن "دورن شابة وبدون أي نوع من الجنسية المزدوجة. وفرصة إطلاق سراحها منخفضة للغاية".

وتابعت "كنا على يقين من وجود 10 عناصر من المقاومة الفلسطينية وأن جيش الاحتلال سيخرجوهم وستصل قوات الأمن. لم نتخيل أبدًا حدوث شيئًا كهذا".