إعلام عبري ينشر مشاهد لسيارات الصليب الأحمر خلال توجهها لاستلام الأسيرات

وكالات

نشرت القناة 12 العبرية، مقاطع فيديو تقول إنها لسيارات الصليب الأحمر الدولي، أثناء توجهه إلى قطاع غزة لتسلم الأسيرات الإسرائيليات لدى حركة حماس.

תיעוד נוסף של רכבי הצלב האדום בדרכם לאסוף את החטופות @amit_segal pic.twitter.com/O120kHBLsb — החדשות - N12 (@N12News) January 19, 2025

وفيما سبق أفادت القناة الـ12، ببدء عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات في غزة إلى الصليب الأحمر الدولي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدء سريان اتفاق وقف النار في غزة، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.

תיעוד ראשון מהרצועה: הצלב האדום בדרכו לאסוף את החטופות pic.twitter.com/U3Xtlr3Spu — החדשות - N12 (@N12News) January 19, 2025

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، تأجيل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، الذي كان من المقرر أن يبدأ الساعة الـ 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش) بسبب عدم تقديم الحركة لقائمة بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

وخرج الآلاف من أهالي غزة للاحتفال، إذ عمت الفرحة العارمة في مناطق عدة بالقطاع، تزامنًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد 470 يومًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل.