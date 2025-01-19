تعديلات وزارية.. تعيين علي كدة وزيرًا للداخلية بسوريا

(وكالات)

أجرت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، اليوم الأحد، عدد من التعديلات الوزارية شملت تعيين علي كدة وزيرًا للداخلية، فيما تم تكليف محمد عبد الرحمن، وزير الداخلية السابق، بمنصب محافظ إدلب.

وعلي كدة البالغ من العمر 52 عامًا انشق عن نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد في عام 2012 بعد اعتقاله بسبب مواقفه السياسية، وشغل سابقًا منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ، التي أدارت مناطق المعارضة المسلحة.

وتولى كدة لاحقًا، رئاسة حكومة الإنقاذ.

وعلي كدة هو من مواليد محافظة إدلب في الشمال السوري، عام 1973، وحصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997 وشهادة أخرى في الهندسة الكهربائية عام 2003، كما أكمل بعثة تعليمية في الصين.

أما محمد عبد الرحمن فيبلغ من العمر 40 عامًا، وهو ضابط سابق في الجيش السوري، وانشق عن النظام في عام 2012 لينضم إلى المعارضة المسلحة.

ولم تُعلن حتى الآن أسباب نقل عبدالرحمن إلى إدارة محافظة إدلب بعد شهر واحد فقط من تعيينه وزيرًا للداخلية في الحكومة الانتقالية.

