وزير الخارجية الإسرائيلي: مشاركة إدارة ترامب كانت مؤثرة لإبرام الاتفاق

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، إن "مشاركة إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القوية الأسبوع الأخير كانت مؤثرة جدًا لإبرام الاتفاق".

وأكد ساعر أن إدارتا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن وترامب لم تجبرا إسرائيل على ما لا تريده، مضيفًا أنهم عملوا معًا لتحقيق أهدافهم المشتركة.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنه لا يوافق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت على أن أهداف الحرب تحققت، فحركة حماس لا تزال في السلطة بغزة.

ولفت ساعر إلى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في الاتفاق لا يحدث آليًا، موضحًا أن الولايات المتحدة تعرف ذلك.

وتابع "سنتفاوض بحسن نية على المراحل اللاحقة، ولن نتراجع عن تحقيق أهدافنا ولو بطرق أخرى".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلا أنه كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.