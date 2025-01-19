إعلان

وزير الخارجية الإسرائيلي: مشاركة إدارة ترامب كانت مؤثرة لإبرام الاتفاق

04:13 م الأحد 19 يناير 2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، إن "مشاركة إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القوية الأسبوع الأخير كانت مؤثرة جدًا لإبرام الاتفاق".

وأكد ساعر أن إدارتا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن وترامب لم تجبرا إسرائيل على ما لا تريده، مضيفًا أنهم عملوا معًا لتحقيق أهدافهم المشتركة.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنه لا يوافق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت على أن أهداف الحرب تحققت، فحركة حماس لا تزال في السلطة بغزة.

ولفت ساعر إلى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في الاتفاق لا يحدث آليًا، موضحًا أن الولايات المتحدة تعرف ذلك.

وتابع "سنتفاوض بحسن نية على المراحل اللاحقة، ولن نتراجع عن تحقيق أهدافنا ولو بطرق أخرى".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلا أنه كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.

جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعديلات وزارية.. تعيين علي كدة وزيرًا للداخلية بسوريا

إعلان

إعلان

الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل
صور.. انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع
بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري
صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة