هل ينقذ ترامب "تيك توك" من الحظر مع عودته إلى البيت الأبيض؟

هل ينقذ ترامب "تيك توك" من الحظر مع عودته إلى البي

بي بي سي

"سنحظرهم داخل الولايات المتحدة"، بهذه الكلمات، توعّد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، بعد بضعة أشهر من بدء ولايته الرئاسية الأولى في عام 2020.

وفي أغسطس من العام نفسه، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بشأن "التهديد" الذي يمثله التطبيق للمستخدمين الأمريكيين، مؤكدًا ضرورة "اتخاذ إجراءات صارمة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".

ويبدو أن موقف ترامب من "تيك توك" تغير جذريًا مع مرور الأعوام؛ فمن رئيس هدد يومًا بحظر التطبيق، إلى "المنقذ المحتمل" الذي يحول دون وقوع التطبيق في هذا المصير.

"إلى كل مَن يريد إنقاذ تيك توك في أمريكا، صوتوا لترامب"، بهذا الشعار سعى ترامب، عبر منصته "سوشال تروث"، إلى استمالة الناخبين من محبي التطبيق خلال حملته للانتخابات الرئاسية الأخيرة، ، مشيرًا إلى دوره المحتمل في حماية "تيك توك" من الحظر.

وبعد أن أصبح "تيك توك" غير متاح في الولايات المتحدة، عقب تأييد المحكمة العليا الأمريكية قانون "البيع أو الحظر" الخاص بالتطبيق، ثمة حالة من الترقب للقرار الذي سيتخذه ترامب في هذا الصدد.

وقد أوضحت إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، أن مسؤولية تنفيذ القانون ستقع على عاتق إدارة ترامب، الذي يعود إلى البيت الأبيض، بعد فوزه في السباق الرئاسي في نوفمبر 2024.

فما مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة؟ وما سر التحول الكبير في موقف ترامب تجاهه؟

هل حُظر "تيك توك" في أمريكا؟

أيّدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع، قانونًا يحظر التطبيق في الولايات المتحدة، إلا إذا باعت الشركة المالكة "بايت دانس" المنصة لطرف محايد بحلول يوم 19 يناير – أي قبل يوم من تنصيب ترامب رئيسًا.

وجعلت شركة "تيك توك" التطبيق غير متاح في الولايات المتحدة يوم السبت، قبل ساعات من موعد دخول قانون "البيع أو الحظر" حيز التنفيذ.

ويتلقى مستخدمو التطبيق في الولايات المتحدة حاليا إشعارًا يقول: "لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي".

كما جاء في هذا الإشعار: "نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تفعيل تيك توك بمجرد توليه منصبه".

ومُرر هذا القانون في أبريل العام الماضي، بعدما انتهى المشرعون الأمريكيون إلى وجود مخاوف متعلقة بالأمن القومي تخص ممارسات "تيك توك" بشأن بيانات المستخدمين وعلاقته بـ"خصم أجنبي".

ولم تنجح محاولات "تيك توك" للطعن على القانون، بدعوى انتهاكه حرية التعبير الخاصة بأكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. كما ترفض "بايت دانس" بيع التطبيق لشركة أمريكية.

وحذر "تيك توك" من أنه مضطر إلى وقف عملياته في الولايات المتحدة، ما لم تتدخل الحكومة، لكن البيت الأبيض اعتبر أن هذا التحذير بمثابة "حيلة" من جانب التطبيق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لا نرى أي سبب يدفع تيك توك أو شركات أخرى إلى اتخاذ إجراءات في الأيام القليلة المقبلة قبل تولي إدارة ترامب مهامها يوم الإثنين".

ويعني قرار المحكمة العليا، الصادر يوم الجمعة، أنه يتعين إزالة النسخة المتوافرة من "تيك توك" في الولايات المتحدة من متاجر تطبيقات الهواتف الذكية وخوادم الإنترنت ما لم تتم عملية بيعه.

ما الذي سيحدث بعد حظر الولايات المتحدة تطبيق "تيك توك"؟

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن يرى ضرورة أن "يظل تطبيق تيك توك متاحًا للأمريكيين، بشرط أن يكون تحت ملكية أمريكية أو أي ملكية أخرى تعالج المخاوف الأمنية الوطنية التي حددها الكونجرس".

لكن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن فضّلت نقل مسؤولية تنفيذ تشريع الحظر إلى إدارة ترامب الجديدة، واتهمت بكين الولايات المتحدة بقمع تطبيق "تيك توك" بشكل غير عادل.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن العاصمة، يوم الجمعة: "ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

وحذر مسؤولون أمريكيون من أن جواسيس صينيين قد يستخدمون بيانات يجمعها التطبيق لتتبع موظفين ومتعهدين فيدراليين في الولايات المتحدة. لكن الشركة المسؤولة عن "تيك توك" تنفي صحة ذلك.

ما موقف ترامب من قرار المحكمة العليا؟

حاول فريق ترامب القانوني تأجيل صدور قرار المحكمة، على أمل منحه فرصة للوصول إلى تسوية.

وفي مذكرة رفعت إلى المحكمة، قال الفريق إن "الرئيس ترامب لديه الخبرة اللازمة لعقد صفقات والتفويض الانتخابي والإرادة السياسية للتفاوض بشأن تسوية لإنقاذ المنصة مع معالجة المخاوف الخاصة بالأمن القومي التي عبرت عنها الحكومة".

وبعد صدور قرار المحكمة، قال ترامب إنه "كان متوقعًا ويجب على الجميع احترامه"، وأشار إلى أن قراره بشأن مصير التطبيق "سيُتخذ في المستقبل غير البعيد، لكن يجب أن يكون لدي الوقت لمراجعة الوضع".

وخلال حملة الانتخابات الأخيرة، أظهر ترامب موقفًا معارضًا لقانون "البيع أو الحظر" الخاص بـ"تيك توك"، بينما كان يسعى إلى توسيع قاعدة مؤيديه من مستخدمي التطبيق، الذي استخدمه لاستهداف الناخبين الشباب.

وفي الوقت الحالي، يتابع حساب ترامب على التطبيق أكثر من 14.7 مليون مستخدم.

وشكر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، ترامب على التزامه بالعمل مع التطبيق وإبقائه متاحًا في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يحضر شو حفل تنصيب ترامب بالرئاسية يوم الاثنين، 20 يناير 2025.

ويتباين موقف ترامب الحالي مع الحملة التي شنها ضد التطبيق في ولايته الرئاسية الأولى، فقد حذّر، حينها، في أمر تنفيذي من أن "تيك توك" يجمّع "كمية كبيرة من المعلومات عن مستخدميه". ونبه إلى أن هذا الأمر فيه مخاطرة، إذ قد "يسمح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى معلومات خاصة وشخصية تتعلق بالأمريكيين".

هل يستطيع ترامب وقف حظر "تيك توك"؟

يفرض القانون على آبل وجوجل إزالة النسخة الأمريكية من"تيك توك" من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، ومنع أي تحديثات للمستخدمين الحاليين.

وقبيل عودته إلى البيت الأبيض مجددًا، ناقش ترامب "أزمة تيك توك" مع نظيره الصيني شي جين بينج، في مباحثات هاتفية.

وقال الرئيس المنتخب: "أتوقع أن نتمكن من حل الكثير من المشكلات سويًا، وسيبدأ ذلك على الفور".

وبعد صدور قرار المحكمة العليا، قال ترامب إنه "على الأرجح" سيمنح تطبيق "تيك توك" مهلة مدتها 90 يومًا.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، يوم السبت، أوضح أن هذه المهلة "سيتم تنفيذه على الأرجح، لأنها مناسبة"، مضيفاً: "إذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الإثنين".

وتقول مراسلة بي بي سي، المعنية بشؤون التكنولوجيا، ليلي جمالي، إن ترامب يمكنه أن يصدر أمرًا تنفيذيًا في محاولة لتجاوز الحظر بصورة ما، أو أنه قد يطلب من وزارة العدل عدم إنفاذ هذا حظر التطبيق.

وذكر مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي، مايك والتز، لشبكة "فوكس نيوز"، يوم الخميس، أن ترامب يدرس سبل الحفاظ على وصول الأمريكيين للتطبيق مع حماية بياناتهم. موضحًا،"سنوفر مساحة لتكون هذه الصفقة موضع التنفيذ".





