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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنحتفظ بالمنطقة العازلة في غزة

03:35 م الأحد 19 يناير 2025

وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات


قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، "سنحتفظ بالمنطقة العازلة في قطاع غزة"، مضيفًا أن جيش الاحتلال سيرد على أي تهديد محتمل من القطاع الفلسطيني.

وأكد كاتس استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي للدفاع ضد أي هجوم محتمل لحركة حماس أو محاولة أسر جنود أو مدنيين أثناء وقف إطلاق النار، حسبما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن وزير الدفاع.


وقبل قليل، وصل كاتس إلى مكان استقبال الأسيرات الإسرائيليات لدى حركة حماس، وقال "لقد جئت إلى هنا للتأكد من أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال ومرافقة الأسيرات الـ3 الذين يعودون إلى إسرائيل اليوم. ولن نوقف الحرب حتى يعود جميع الأسرى إلى ديارهم".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.

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