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قناة إسرائيلية: بدء نقل الأسيرات لدى حماس إلى الصليب الأحمر

03:23 م الأحد 19 يناير 2025

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وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية ببدء عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات في غزة إلى الصليب الأحمر الدولي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدء سريان اتفاق وقف النار في غزة، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، تأجيل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، الذي كان من المقرر أن يبدأ الساعة الـ 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش) بسبب عدم تقديم الحركة لقائمة بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

وخرج الآلاف من أهالي غزة للاحتفال، إذ عمت الفرحة العارمة في مناطق عدة بالقطاع، تزامنًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد 470 يومًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

الصليب الأحمر حماس إسرائيل
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