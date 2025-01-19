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وزير الخارجية السوري لنظيره النرويجي: العملية السياسية في بلادنا سورية خالصة

03:21 م الأحد 19 يناير 2025

أسعد حسن الشيباني

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(وكالات)

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأحد، إن العقوبات المفروضة على سوريا تزيد من المعاناة الإنسانية وتعرقل جهود إعادة الإعمار والنهضة الاقتصادية.

وجاءت تصريحات الشيباني، خلال استقباله نظيره النرويجي إسبن بارث أثناء زيارته إلى دمشق.

وأشار الشيباني، إلى أن العملية السياسية الجارية في البلاد هي "عملية سورية خالصة" بمشاركة جميع أطياف المجتمع، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء مستقبل سوريا.

من جهته، أعرب وزير الخارجية النرويجي عن تفاؤله بالتطورات التي تشهدها سوريا والانفتاح في علاقاتها مع دول العالم، مشيرًا إلى أن بلاده تأمل أن تكون جزءًا من التحول الذي تشهده البلاد.

كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير إيجابي على سوريا والمنطقة بأسرها.

وفي سياق حديثه، أكد وزير الخارجية السوري أنه لن يتم تقسيم سوريا، وأعرب عن تطلعه إلى دور إيجابي للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس ترمب في هذا الشأن.

واستقبل الشيباني وقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وزير الخارجية النرويجي، في وقت سابق اليوم لدى زيارته الأولى إلى سوريا منذ تولي الإدارة الجديدة.

أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري إعادة الإعمار العقوبات المفروضة على سوريا وزير الخارجية النرويجي
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