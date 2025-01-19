بدء نقل أسيرات فلسطينيات من سجن الدامون الإسرائيلي

وكالات

أفادت مصادر لقناة الجزيرة، ببدء نقل أسيرات فلسطينيات يفترض إطلاق سراحهن اليوم من سجن الدامون باتجاه عوفر غرب رام الله.

وأوضحت المصادر خروج عدد من الحافلات من سجن الدامون المخصص للأسيرات الفلسطينيات في حيفا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفيما سبق قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وحدة نحشون ستنقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر غرب مدينة رام الله بالضفة بعد انتهاء الإجراءات المطلوب.

وأضافت "نستعد عمليًا لإجراءات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال وفقًا للاتفاق، وسيشارك 1500 سجان في عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين اليوم.

وأوضحت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه بعد موافقة الجهات السياسية سينقل الصليب الأحمر الأسرى من السجن إلى نقاط الإفراج، وتابعت وبعد تعرف الصليب الأحمر على الأسرى الفلسطينيين سينتظرون في عوفر وصول الأسرى الإسرائيليين.

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها استلمت قائمة بالأسرى الأمنيين الذين من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم من السجون.