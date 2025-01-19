رئيس بلدية رفح بغزة يُعلنها مدينة "منكوبة"



(وكالات)

أعلن رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، اليوم الأحد، أن مدينة رفح أصبحت رسميًا مدينة منكوبة نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي نظمته البلدية ولجنة الطوارئ صباح اليوم الأحد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

وأوضح الصوفي أن حجم الأضرار الكارثية يفوق إمكانات البلدية والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن العدوان دمر جزءًا كبيرًا من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرق، إضافة إلى تدمير العديد من المنازل والمرافق العامة.

وأضاف أن رفح تواجه مأساة إنسانية تتطلب استجابة عاجلة، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية إلى التحرك الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية من مأوى وغذاء ومياه نظيفة وخدمات صحية للمنكوبين.

كما دعا الصوفي إلى إطلاق خطة طوارئ شاملة لإعادة إعمار المدينة وإصلاح البنية التحتية المتضررة، مؤكدًا أن بلدية رفح ستواصل العمل بكل طاقاتها للتخفيف من معاناة المواطنين، رغم الظروف القاسية.

وأكدت بلدية رفح ولجنة الطوارئ أن المأساة الحالية تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية بشكل سريع لضمان توفير الدعم الإنساني اللازم وتمكين المدينة من التعافي والعودة إلى حياتها الطبيعية.

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.