وزير المالية الإسرائيلي: لن أبقى في حكومة لن تكمل الحرب

(وكالات)

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه لن يبقى في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حال لم تكمل الحرب على قطاع غزة.

وأفاد سموتريتش، أنه تلقى التزامًا بأن إسرائيل لن توقف الحرب على غزة.

يأتي ذلك، بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تقديم استقالته في وقت سابق اليوم، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.