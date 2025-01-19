وزير خارجية إسرائيل يحذر من استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة

تل أبيب (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، إن استمرار سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على قطاع غزة، سيشكل تهديدًا ليس فقط لإسرائيل، لكن للمنطقة بأسرها، على حد تعبيره.

وقال ساعر لوسائل إعلام أجنبية، خلال إفادة صحفية في القدس، إن "حكم حماس في غزة لا يشكل خطرًا على أمن إسرائيل فحسب، لكن يشكل أيضًا كابوسًا للفلسطينيين أنفسهم، ما تسبب في 15 شهرًا من الحرب المرهقة في غزة والمنطقة"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد.

وأضاف "إذا ظلت حماس في السلطة فإن عدم الاستقرار الإقليمي الذي تسببه ربما يستمر".

وكان ساعر يردد تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية بأن ما دخل حيز التنفيذ هذا الصباح هو "وقف إطلاق نار مؤقت" وأن هدنة دائمة بشكل أكبر، سيتم التفاوض عليها فقط بدءً من اليوم الـ16 من الاتفاق.

وتابع "آمل أن نتوصل إليها، لكنها ليست في أيدينا بعد"، مضيفًا "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مناسب لإسرائيل – بما في ذلك الإطاحة بحماس وإعادة جميع الأسرى- سيتم استئناف القتال".