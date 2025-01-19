مستشفى شيبا الطبي في تل أبيب يستعد لاستقبال الأسيرات الإسرائيليات

وكالات

تجري الاستعدادات خارج مركز شيبا الطبي الإسرائيلي الواقع على مشارف تل أبيب، لوصول الأسيرات الثلاث.

وخصصت منطقة إعلامية للصحفيين، فيما وضعت حواجز زرقاء تحسبًا لحشود كبيرة محتملة من العائلات والمؤيدين.

وقال ستيف والز، رئيس قسم الصحافة في المستشفى، إن "الأسيرات سينقلن إلى هناك- لكنه لا يعرف متى".

وأضاف أنه "من المرجح أن تصل الأسيرات بطائرة هليكوبتر ومن ثم سيتم نقلهن بعيدًا عن أنظار الجمهور إلى المستشفى".

ومن المتوقع أن تسلم حماس الأسيرات الثلاث- دورون شتاينبريشر وإميلي داماري ورومي جونين- بعد الساعة 4 بالتوقيت المحلي إلى الصليب الأحمر، وذلك ليتم تسليمهن بعد ذلك إلى الجيش الإسرائيلي الذي سيصطحبهنّ إلى أحد المواقع الثلاثة الأولية المجهزة خارج غزة لتقديم الرعاية الطبية الأولية لهن.

وأوضح ستيف والز أنه "عقب ذلك سيجري تقييم حالتهن واحتياجاتهن الطبية، ومن ثم يمكن نقلهن جوًا إلى مستشفى شيبا الطبي".