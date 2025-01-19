الشرع والشيباني يستقبلان وزير الخارجية النرويجي

(وكالات)

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، اليوم الأحد، وزير الخارجية النرويجي في العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاجتماع الذي جمع الشرع والشيباني مع وفد نرويجي برئاسة إسبن بارث إيدي، وزير الشؤون الخارجية، تناول آخر المستجدات في سوريا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

في وقت سابق، اجتمعت عائشة الدبس، مديرة مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية السورية، مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية بدمشق، هايلد هارالدستاد، حيث تم مناقشة التطورات في سوريا ودور المرأة في الحياة السياسية.

وأوضحت الدبس خلال اللقاء التحديات التي يواجهها الشعب السوري، مشيرة إلى الظروف المعيشية الصعبة الناجمة عن الدمار الممنهج للبنية التحتية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي سياق آخر، زار وفد من جامعة الدول العربية العاصمة السورية دمشق يوم السبت الماضي، لبحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا ومسارات العملية السياسية.

وعقد قائد الإدارة السورية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، اجتماعاً مع الوفد الذي ترأسه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الممثل الشخصي للأمين العام.