إيران تصف لحظة بدء وقف إطلاق النار بغزة بـ "التاريخية"

(وكالات)

علق قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم الأحد، على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالقول إن إسرائيل اضطر في نهاية المطاف لقبول وقف إطلاق النار بعد 15 شهرًا من الجرائم المستمرة ضد شعبي فلسطين ولبنان.

وقال إسماعيل قاآني، إن هذا القرار يشكل "أكبر هزيمة عسكرية لإسرائيل".

جاءت كلمة قاآني، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في حفل تكريم الكوادر الطبية التي عالجت الجرحى اللبنانيين إثر حادث انفجار أجهزة البيجر.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وصف قاآني الساعة الواحدة ظهراً من اليوم بأنها "لحظة تاريخية" ستسجل في التاريخ كأكبر هزيمة للكيان الصهيوني.

وأكد أن هذا القرار جاء بعد 15 شهراً من الجرائم اللامحدودة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأوضح أن هذا الاتفاق فرض على إسرائيل نتيجة المفاوضات السابقة التي رفضتها في البداية.

وأشار إلى أن جميع البنود التي طالب بها الفلسطينيون تم تضمينها في اتفاق وقف إطلاق النار الجديد.

وأكد قاآني في كلمته أن الكوادر الطبية قدمت مثالاً واضحاً على التضحية الإنسانية، مشيداً بروحهم في التعامل مع الجرحى، حتى وإن كانوا من العدو.



وأشار قائد فيلق القدس إلى أن هذا العمل كان بمثابة "تمرين حقيقي" أظهر قدرة الأطقم الطبية على التصرف في الأزمات، مثمناً الروح الإنسانية والأخلاقية التي سادت في أعمالهم، والتي لا توجد في أي مكان آخر في العالم.