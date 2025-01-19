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جيش الاحتلال ينشئ نقاط استقبال لتقديم الرعاية الطبية الأولية للأسرى العائدين من غزة

02:27 م الأحد 19 يناير 2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أقام الجيش الإسرائيلي نقاط استقبال مجهزة لتقديم الرعاية الطبية الأولية للأسرى العائدين من قطاع غزة، وعقب ذلك، سينقل الجيش الإسرائيلي الأسرى العائدين إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية ولقاء عائلاتهم.

وفي سياق الاستعدادات لتنفيذ اتفاق عودة الأسرى، أجرى رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، تقييما للوضع ركز خلاله على جاهزية القيادة الجنوبية والقيادة الوسطى.

كما وجه هاليفي بتعزيز انتشار القوات في القيادة الوسطى، مع التركيز على إحباط ما وصفه بـ"الإرهاب"، من خلال تكثيف الأنشطة الهجومية والدفاعية في البلدات وعلى الطرق، بالتزامن مع عملية إطلاق سراح الأسرى.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة ، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أمرًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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