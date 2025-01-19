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إعلام عبري: مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت نقل 90 أسيرًا فلسطينيًا

02:24 م الأحد 19 يناير 2025

مصلحة السجون الإسرائيلية

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وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت نقل 90 أسيرًا فلسطينيًا من السجون المختلفة في البلاد إلى سجن عوفر غرب مدينة رام الله بالضفة.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، إنه سيتم إطلاق سراح 90 أسيرًا فلسطينيًا، سيتوجه 78 منهم إلى الضفة الغربية و12 إلى القدس الشرقية.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس السبت، أنه سيتم الإفراج عن 735 أسيرًا فلسطينيًا في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس مقابل إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين.

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